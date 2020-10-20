١ LAK إلى KPW

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٤٠٦٧٣٠٨٦ الون الكوري الشمالي

1 KPW = ٢٤٫٥٨٦٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الون الكوري الشمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الون الكوري الشمالي

lak
LAK
kpw
KPW
١ LAK٠٫٠٤٠٦٧٣١ KPW
٥ LAK٠٫٢٠٣٣٦٥ KPW
١٠ LAK٠٫٤٠٦٧٣١ KPW
٢٥ LAK١٫٠١٦٨٣ KPW
٥٠ LAK٢٫٠٣٣٦٥ KPW
١٠٠ LAK٤٫٠٦٧٣١ KPW
٥٠٠ LAK٢٠٫٣٣٦٥ KPW
١٬٠٠٠ LAK٤٠٫٦٧٣١ KPW
٥٬٠٠٠ LAK٢٠٣٫٣٦٥ KPW
١٠٬٠٠٠ LAK٤٠٦٫٧٣١ KPW

حوِّل الون الكوري الشمالي إلى الكيب اللاوسي

kpw
KPW
lak
LAK
١ KPW٢٤٫٥٨٦٣ LAK
٥ KPW١٢٢٫٩٣١ LAK
١٠ KPW٢٤٥٫٨٦٣ LAK
٢٥ KPW٦١٤٫٦٥٧ LAK
٥٠ KPW١٬٢٢٩٫٣١ LAK
١٠٠ KPW٢٬٤٥٨٫٦٣ LAK
٥٠٠ KPW١٢٬٢٩٣٫١ LAK
١٬٠٠٠ KPW٢٤٬٥٨٦٫٣ LAK
٥٬٠٠٠ KPW١٢٢٬٩٣١ LAK
١٠٬٠٠٠ KPW٢٤٥٬٨٦٣ LAK

مخطط LAK إلى KPW

1 LAK = ٠ KPW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الون الكوري الشمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤١٩٢٠٠٫٠٤٢٩٠٦
منخفض
٠٫٠٤٠٥٧٢٠٫٠٤٠٥٧٢
المتوسط
٠٫٠٤١٢٣٢٠٫٠٤١٨٤٤
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
kpw

KPW - الون الكوري الشمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الشمالي هو سعر الصرف للزوج KPW إلى USD. رمز العملة لـ North Korean Won هو KPW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الشمالي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings