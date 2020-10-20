١ LAK إلى KES

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٥٨٢٣٧٤٠٧ الشلن الكيني

1 KES = ١٧١٫٧١١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الشلن الكيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الشلن الكيني

lak
LAK
kes
KES
١ LAK٠٫٠٠٥٨٢٣٧٤ KES
٥ LAK٠٫٠٢٩١١٨٧ KES
١٠ LAK٠٫٠٥٨٢٣٧٤ KES
٢٥ LAK٠٫١٤٥٥٩٤ KES
٥٠ LAK٠٫٢٩١١٨٧ KES
١٠٠ LAK٠٫٥٨٢٣٧٤ KES
٥٠٠ LAK٢٫٩١١٨٧ KES
١٬٠٠٠ LAK٥٫٨٢٣٧٤ KES
٥٬٠٠٠ LAK٢٩٫١١٨٧ KES
١٠٬٠٠٠ LAK٥٨٫٢٣٧٤ KES

حوِّل الشلن الكيني إلى الكيب اللاوسي

kes
KES
lak
LAK
١ KES١٧١٫٧١١ LAK
٥ KES٨٥٨٫٥٥٥ LAK
١٠ KES١٬٧١٧٫١١ LAK
٢٥ KES٤٬٢٩٢٫٧٧ LAK
٥٠ KES٨٬٥٨٥٫٥٥ LAK
١٠٠ KES١٧٬١٧١٫١ LAK
٥٠٠ KES٨٥٬٨٥٥٫٥ LAK
١٬٠٠٠ KES١٧١٬٧١١ LAK
٥٬٠٠٠ KES٨٥٨٬٥٥٥ LAK
١٠٬٠٠٠ KES١٬٧١٧٬١١٠ LAK

مخطط LAK إلى KES

1 LAK = ٠ KES

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الشلن الكيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦١٠١٣٠٫٠٠٦٣٥٩٨
منخفض
٠٫٠٠٥٨٠٣١٠٫٠٠٥٨٠٣١
المتوسط
٠٫٠٠٥٩١٦٩٠٫٠٠٦٠٩١٤
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

More الشلن الكيني info

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