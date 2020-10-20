١ LAK إلى JOD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣١٩٩٨١٤٧ الدينار الأردني

1 JOD = ٣١٬٢٥١٫٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار الأردني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار الأردني

lak
LAK
jod
JOD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣١٩٩٨١ JOD
٥ LAK٠٫٠٠٠١٥٩٩٩١ JOD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣١٩٩٨١ JOD
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٧٩٩٩٥٤ JOD
٥٠ LAK٠٫٠٠١٥٩٩٩١ JOD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣١٩٩٨١ JOD
٥٠٠ LAK٠٫٠١٥٩٩٩١ JOD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣١٩٩٨١ JOD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٥٩٩٩١ JOD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣١٩٩٨١ JOD

حوِّل الدينار الأردني إلى الكيب اللاوسي

jod
JOD
lak
LAK
١ JOD٣١٬٢٥١٫٨ LAK
٥ JOD١٥٦٬٢٥٩ LAK
١٠ JOD٣١٢٬٥١٨ LAK
٢٥ JOD٧٨١٬٢٩٥ LAK
٥٠ JOD١٬٥٦٢٬٥٩٠ LAK
١٠٠ JOD٣٬١٢٥٬١٨٠ LAK
٥٠٠ JOD١٥٬٦٢٥٬٩٠٠ LAK
١٬٠٠٠ JOD٣١٬٢٥١٬٨٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ JOD١٥٦٬٢٥٩٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ JOD٣١٢٬٥١٨٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى JOD

1 LAK = ٠ JOD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار الأردني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٣٠٢٤٠٫٠٠٠٠٣٣٨٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣١٩٦٢٠٫٠٠٠٠٣١٩٦٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٢٤٨٢٠٫٠٠٠٠٣٢٩٦٤
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

More الدينار الأردني info

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