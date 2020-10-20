١ LAK إلى JMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٧٠٣٨٩٩٧٦ الدولار الجاميكي

1 JMD = ١٤٢٫٠٦٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الجاميكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الجاميكي

lak
LAK
jmd
JMD
١ LAK٠٫٠٠٧٠٣٩ JMD
٥ LAK٠٫٠٣٥١٩٥ JMD
١٠ LAK٠٫٠٧٠٣٩ JMD
٢٥ LAK٠٫١٧٥٩٧٥ JMD
٥٠ LAK٠٫٣٥١٩٥ JMD
١٠٠ LAK٠٫٧٠٣٩ JMD
٥٠٠ LAK٣٫٥١٩٥ JMD
١٬٠٠٠ LAK٧٫٠٣٩ JMD
٥٬٠٠٠ LAK٣٥٫١٩٥ JMD
١٠٬٠٠٠ LAK٧٠٫٣٩ JMD

حوِّل الدولار الجاميكي إلى الكيب اللاوسي

jmd
JMD
lak
LAK
١ JMD١٤٢٫٠٦٦ LAK
٥ JMD٧١٠٫٣٢٨ LAK
١٠ JMD١٬٤٢٠٫٦٦ LAK
٢٥ JMD٣٬٥٥١٫٦٤ LAK
٥٠ JMD٧٬١٠٣٫٢٨ LAK
١٠٠ JMD١٤٬٢٠٦٫٦ LAK
٥٠٠ JMD٧١٬٠٣٢٫٨ LAK
١٬٠٠٠ JMD١٤٢٬٠٦٦ LAK
٥٬٠٠٠ JMD٧١٠٬٣٢٨ LAK
١٠٬٠٠٠ JMD١٬٤٢٠٬٦٦٠ LAK

مخطط LAK إلى JMD

1 LAK = ٠ JMD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الجاميكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٢٥٣٢٠٫٠٠٧٣٦٠٠
منخفض
٠٫٠٠٧٠٢٥٣٠٫٠٠٧٠٢٥٣
المتوسط
٠٫٠٠٧١٣٢١٠٫٠٠٧٢٣٦٩
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
jmd

JMD - الدولار الجاميكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجاميكي هو سعر الصرف للزوج JMD إلى USD. رمز العملة لـ Jamaican Dollars هو JMD. رمز العملة هو J$.

More الدولار الجاميكي info

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