١ LAK إلى ITL

١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٨١٠٣٨٨٨٦ Italian Lira
1 ITL = ١٢٫٣٣٩٨ LAK
ITL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٨١٠٣٨٨٨٦ Italian Lira
1 ITL = ١٢٫٣٣٩٨ LAK
ITL استُبدِلَت بـ EUR
LAK
ITL
|١ LAK
|٠٫٠٨١٠٣٨٩ ITL
|٥ LAK
|٠٫٤٠٥١٩٤ ITL
|١٠ LAK
|٠٫٨١٠٣٨٩ ITL
|٢٥ LAK
|٢٫٠٢٥٩٧ ITL
|٥٠ LAK
|٤٫٠٥١٩٤ ITL
|١٠٠ LAK
|٨٫١٠٣٨٩ ITL
|٥٠٠ LAK
|٤٠٫٥١٩٤ ITL
|١٬٠٠٠ LAK
|٨١٫٠٣٨٩ ITL
|٥٬٠٠٠ LAK
|٤٠٥٫١٩٤ ITL
|١٠٬٠٠٠ LAK
|٨١٠٫٣٨٩ ITL
1 LAK = ٠ ITL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦
|٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
|٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣
|٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٣٪
|٠٫٥٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.
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