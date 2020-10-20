١ LAK إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٨١٠٣٨٨٨٦ Italian Lira

1 ITL = ١٢٫٣٣٩٨ LAK

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Italian Lira

lak
LAK
itl
ITL
١ LAK٠٫٠٨١٠٣٨٩ ITL
٥ LAK٠٫٤٠٥١٩٤ ITL
١٠ LAK٠٫٨١٠٣٨٩ ITL
٢٥ LAK٢٫٠٢٥٩٧ ITL
٥٠ LAK٤٫٠٥١٩٤ ITL
١٠٠ LAK٨٫١٠٣٨٩ ITL
٥٠٠ LAK٤٠٫٥١٩٤ ITL
١٬٠٠٠ LAK٨١٫٠٣٨٩ ITL
٥٬٠٠٠ LAK٤٠٥٫١٩٤ ITL
١٠٬٠٠٠ LAK٨١٠٫٣٨٩ ITL

حوِّل Italian Lira إلى الكيب اللاوسي

itl
ITL
lak
LAK
١ ITL١٢٫٣٣٩٨ LAK
٥ ITL٦١٫٦٩٨٨ LAK
١٠ ITL١٢٣٫٣٩٨ LAK
٢٥ ITL٣٠٨٫٤٩٤ LAK
٥٠ ITL٦١٦٫٩٨٨ LAK
١٠٠ ITL١٬٢٣٣٫٩٨ LAK
٥٠٠ ITL٦٬١٦٩٫٨٨ LAK
١٬٠٠٠ ITL١٢٬٣٣٩٫٨ LAK
٥٬٠٠٠ ITL٦١٬٦٩٨٫٨ LAK
١٠٬٠٠٠ ITL١٢٣٬٣٩٨ LAK

مخطط LAK إلى ITL

1 LAK = ٠ ITL

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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