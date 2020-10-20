١ LAK إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٩٤١٢٧٣٦١ الدولار الجوياني

1 GYD = ١٠٦٫٢٣٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الجوياني

lak
LAK
gyd
GYD
١ LAK٠٫٠٠٩٤١٢٧٤ GYD
٥ LAK٠٫٠٤٧٠٦٣٧ GYD
١٠ LAK٠٫٠٩٤١٢٧٤ GYD
٢٥ LAK٠٫٢٣٥٣١٨ GYD
٥٠ LAK٠٫٤٧٠٦٣٧ GYD
١٠٠ LAK٠٫٩٤١٢٧٤ GYD
٥٠٠ LAK٤٫٧٠٦٣٧ GYD
١٬٠٠٠ LAK٩٫٤١٢٧٤ GYD
٥٬٠٠٠ LAK٤٧٫٠٦٣٧ GYD
١٠٬٠٠٠ LAK٩٤٫١٢٧٤ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى الكيب اللاوسي

gyd
GYD
lak
LAK
١ GYD١٠٦٫٢٣٩ LAK
٥ GYD٥٣١٫١٩٥ LAK
١٠ GYD١٬٠٦٢٫٣٩ LAK
٢٥ GYD٢٬٦٥٥٫٩٨ LAK
٥٠ GYD٥٬٣١١٫٩٥ LAK
١٠٠ GYD١٠٬٦٢٣٫٩ LAK
٥٠٠ GYD٥٣٬١١٩٫٥ LAK
١٬٠٠٠ GYD١٠٦٬٢٣٩ LAK
٥٬٠٠٠ GYD٥٣١٬١٩٥ LAK
١٠٬٠٠٠ GYD١٬٠٦٢٬٣٩٠ LAK

مخطط LAK إلى GYD

1 LAK = ٠ GYD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٧٣١٥٠٫٠٠٩٩٥٢٦
منخفض
٠٫٠٠٩٤١٢٣٠٫٠٠٩٤١٢٣
المتوسط
٠٫٠٠٩٥٦٦٢٠٫٠٠٩٧٠٩٥
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الجوياني info

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