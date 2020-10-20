١ LAK إلى GRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠١٤٢٦١٤٤١ Greek Drachma

1 GRD = ٧٠٫١١٩١ LAK

GRD استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Greek Drachma التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Greek Drachma

lak
LAK
grd
GRD
١ LAK٠٫٠١٤٢٦١٤ GRD
٥ LAK٠٫٠٧١٣٠٧٢ GRD
١٠ LAK٠٫١٤٢٦١٤ GRD
٢٥ LAK٠٫٣٥٦٥٣٦ GRD
٥٠ LAK٠٫٧١٣٠٧٢ GRD
١٠٠ LAK١٫٤٢٦١٤ GRD
٥٠٠ LAK٧٫١٣٠٧٢ GRD
١٬٠٠٠ LAK١٤٫٢٦١٤ GRD
٥٬٠٠٠ LAK٧١٫٣٠٧٢ GRD
١٠٬٠٠٠ LAK١٤٢٫٦١٤ GRD

حوِّل Greek Drachma إلى الكيب اللاوسي

grd
GRD
lak
LAK
١ GRD٧٠٫١١٩١ LAK
٥ GRD٣٥٠٫٥٩٦ LAK
١٠ GRD٧٠١٫١٩١ LAK
٢٥ GRD١٬٧٥٢٫٩٨ LAK
٥٠ GRD٣٬٥٠٥٫٩٦ LAK
١٠٠ GRD٧٬٠١١٫٩١ LAK
٥٠٠ GRD٣٥٬٠٥٩٫٦ LAK
١٬٠٠٠ GRD٧٠٬١١٩٫١ LAK
٥٬٠٠٠ GRD٣٥٠٬٥٩٦ LAK
١٠٬٠٠٠ GRD٧٠١٬١٩١ LAK

مخطط LAK إلى GRD

1 LAK = ٠ GRD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Greek Drachma

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
grd

GRD - Greek Drachma

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Greek Drachma هو سعر الصرف للزوج GRD إلى USD. رمز العملة لـ Greek Drachmae هو GRD.

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