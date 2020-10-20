١ LAK إلى GNF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٣٨٨١٨٤٩١ الفرنك الغيني

1 GNF = ٢٫٥٧٦٠٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك الغيني

lak
LAK
gnf
GNF
١ LAK٠٫٣٨٨١٨٥ GNF
٥ LAK١٫٩٤٠٩٢ GNF
١٠ LAK٣٫٨٨١٨٥ GNF
٢٥ LAK٩٫٧٠٤٦٢ GNF
٥٠ LAK١٩٫٤٠٩٢ GNF
١٠٠ LAK٣٨٫٨١٨٥ GNF
٥٠٠ LAK١٩٤٫٠٩٢ GNF
١٬٠٠٠ LAK٣٨٨٫١٨٥ GNF
٥٬٠٠٠ LAK١٬٩٤٠٫٩٢ GNF
١٠٬٠٠٠ LAK٣٬٨٨١٫٨٥ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى الكيب اللاوسي

gnf
GNF
lak
LAK
١ GNF٢٫٥٧٦٠٩ LAK
٥ GNF١٢٫٨٨٠٥ LAK
١٠ GNF٢٥٫٧٦٠٩ LAK
٢٥ GNF٦٤٫٤٠٢٣ LAK
٥٠ GNF١٢٨٫٨٠٥ LAK
١٠٠ GNF٢٥٧٫٦٠٩ LAK
٥٠٠ GNF١٬٢٨٨٫٠٥ LAK
١٬٠٠٠ GNF٢٬٥٧٦٫٠٩ LAK
٥٬٠٠٠ GNF١٢٬٨٨٠٫٥ LAK
١٠٬٠٠٠ GNF٢٥٬٧٦٠٫٩ LAK

مخطط LAK إلى GNF

1 LAK = ٠ GNF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٠١١١٠٫٤٠٩٥٥
منخفض
٠٫٣٨٦٧٤٠٫٣٨٦٧٤
المتوسط
٠٫٣٩٣٧٢٠٫٣٩٩٣٤
التقلب
٠٫٨٠٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

More الفرنك الغيني info

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