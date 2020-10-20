١ LAK إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٥٤١٨٧١٣ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٢٨٬٢٣٣٫٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى جنيه جبل طارق

lak
LAK
gip
GIP
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٥٤١٨٧ GIP
٥ LAK٠٫٠٠٠١٧٧٠٩٤ GIP
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٥٤١٨٧ GIP
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٨٨٥٤٦٨ GIP
٥٠ LAK٠٫٠٠١٧٧٠٩٤ GIP
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٥٤١٨٧ GIP
٥٠٠ LAK٠٫٠١٧٧٠٩٤ GIP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٥٤١٨٧ GIP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٧٠٩٤ GIP
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٥٤١٨٧ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى الكيب اللاوسي

gip
GIP
lak
LAK
١ GIP٢٨٬٢٣٣٫٧ LAK
٥ GIP١٤١٬١٦٨ LAK
١٠ GIP٢٨٢٬٣٣٧ LAK
٢٥ GIP٧٠٥٬٨٤٢ LAK
٥٠ GIP١٬٤١١٬٦٨٠ LAK
١٠٠ GIP٢٬٨٢٣٬٣٧٠ LAK
٥٠٠ GIP١٤٬١١٦٬٨٠٠ LAK
١٬٠٠٠ GIP٢٨٬٢٣٣٬٧٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ GIP١٤١٬١٦٨٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ GIP٢٨٢٬٣٣٧٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى GIP

1 LAK = ٠ GIP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦٥٤٨٠٫٠٠٠٠٣٨٠٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦٤٠٫٠٠٠٠٣٦٨٤٢
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info

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