١ LAK إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٦٩٢٨٠٤٢١ السيدي الغاني

1 GHS = ١٬٤٤٣٫٤١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى السيدي الغاني

lak
LAK
ghs
GHS
١ LAK٠٫٠٠٠٦٩٢٨٠٤ GHS
٥ LAK٠٫٠٠٣٤٦٤٠٢ GHS
١٠ LAK٠٫٠٠٦٩٢٨٠٤ GHS
٢٥ LAK٠٫٠١٧٣٢٠١ GHS
٥٠ LAK٠٫٠٣٤٦٤٠٢ GHS
١٠٠ LAK٠٫٠٦٩٢٨٠٤ GHS
٥٠٠ LAK٠٫٣٤٦٤٠٢ GHS
١٬٠٠٠ LAK٠٫٦٩٢٨٠٤ GHS
٥٬٠٠٠ LAK٣٫٤٦٤٠٢ GHS
١٠٬٠٠٠ LAK٦٫٩٢٨٠٤ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى الكيب اللاوسي

ghs
GHS
lak
LAK
١ GHS١٬٤٤٣٫٤١ LAK
٥ GHS٧٬٢١٧٫٠٥ LAK
١٠ GHS١٤٬٤٣٤٫١ LAK
٢٥ GHS٣٦٬٠٨٥٫٢ LAK
٥٠ GHS٧٢٬١٧٠٫٥ LAK
١٠٠ GHS١٤٤٬٣٤١ LAK
٥٠٠ GHS٧٢١٬٧٠٥ LAK
١٬٠٠٠ GHS١٬٤٤٣٬٤١٠ LAK
٥٬٠٠٠ GHS٧٬٢١٧٬٠٥٠ LAK
١٠٬٠٠٠ GHS١٤٬٤٣٤٬١٠٠ LAK

مخطط LAK إلى GHS

1 LAK = ٠ GHS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٩٦٨٠٠٫٠٠٠٦٩٦٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٦٨٤٥٤٠٫٠٠٠٦٢٥٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٨٩٥٩٠٫٠٠٠٦٦٢٠٩
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

More السيدي الغاني info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings