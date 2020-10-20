١ LAK إلى GHC

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٦٫٩٢٨٠٤٢١ Ghanaian Cedi

1 GHC = ٠٫١٤٤٣٤١ LAK

GHC استُبدِلَت بـ GHS

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Ghanaian Cedi التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Ghanaian Cedi

lak
LAK
ghc
GHC
١ LAK٦٫٩٢٨٠٤ GHC
٥ LAK٣٤٫٦٤٠٢ GHC
١٠ LAK٦٩٫٢٨٠٤ GHC
٢٥ LAK١٧٣٫٢٠١ GHC
٥٠ LAK٣٤٦٫٤٠٢ GHC
١٠٠ LAK٦٩٢٫٨٠٤ GHC
٥٠٠ LAK٣٬٤٦٤٫٠٢ GHC
١٬٠٠٠ LAK٦٬٩٢٨٫٠٤ GHC
٥٬٠٠٠ LAK٣٤٬٦٤٠٫٢ GHC
١٠٬٠٠٠ LAK٦٩٬٢٨٠٫٤ GHC

حوِّل Ghanaian Cedi إلى الكيب اللاوسي

ghc
GHC
lak
LAK
١ GHC٠٫١٤٤٣٤١ LAK
٥ GHC٠٫٧٢١٧٠٥ LAK
١٠ GHC١٫٤٤٣٤١ LAK
٢٥ GHC٣٫٦٠٨٥٢ LAK
٥٠ GHC٧٫٢١٧٠٥ LAK
١٠٠ GHC١٤٫٤٣٤١ LAK
٥٠٠ GHC٧٢٫١٧٠٥ LAK
١٬٠٠٠ GHC١٤٤٫٣٤١ LAK
٥٬٠٠٠ GHC٧٢١٫٧٠٥ LAK
١٠٬٠٠٠ GHC١٬٤٤٣٫٤١ LAK

مخطط LAK إلى GHC

1 LAK = ٠ GHC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Ghanaian Cedi

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٩٦٨٠٠٫٠٠٠٦٩٦٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٦٨٤٥٤٠٫٠٠٠٦٢٥٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٨٩٥٩٠٫٠٠٠٦٦٢٠٩
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ghc

GHC - Ghanaian Cedi

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings