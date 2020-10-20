١ LAK إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٢٥٩١٩١٨ اللاري الجورجي

1 GEL = ٧٬٩٤١٫٦٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى اللاري الجورجي

lak
LAK
gel
GEL
١ LAK٠٫٠٠٠١٢٥٩١٩ GEL
٥ LAK٠٫٠٠٠٦٢٩٥٩٦ GEL
١٠ LAK٠٫٠٠١٢٥٩١٩ GEL
٢٥ LAK٠٫٠٠٣١٤٧٩٨ GEL
٥٠ LAK٠٫٠٠٦٢٩٥٩٦ GEL
١٠٠ LAK٠٫٠١٢٥٩١٩ GEL
٥٠٠ LAK٠٫٠٦٢٩٥٩٦ GEL
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٢٥٩١٩ GEL
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٦٢٩٥٩٦ GEL
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٢٥٩١٩ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى الكيب اللاوسي

gel
GEL
lak
LAK
١ GEL٧٬٩٤١٫٦ LAK
٥ GEL٣٩٬٧٠٨ LAK
١٠ GEL٧٩٬٤١٦ LAK
٢٥ GEL١٩٨٬٥٤٠ LAK
٥٠ GEL٣٩٧٬٠٨٠ LAK
١٠٠ GEL٧٩٤٬١٦٠ LAK
٥٠٠ GEL٣٬٩٧٠٬٨٠٠ LAK
١٬٠٠٠ GEL٧٬٩٤١٬٦٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ GEL٣٩٬٧٠٨٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ GEL٧٩٬٤١٦٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى GEL

1 LAK = ٠ GEL

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٣٣٠٥٠٫٠٠٠١٣٣٠٥
منخفض
٠٫٠٠٠١٢٦٠٤٠٫٠٠٠١٢٤٣٠
المتوسط
٠٫٠٠٠١٢٩٤٥٠٫٠٠٠١٢٧٥٦
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

More اللاري الجورجي info

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