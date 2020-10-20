١ LAK إلى FRF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٢٧٤٣٩٢٩٩ French Franc

1 FRF = ٣٬٦٤٤٫٤١ LAK

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى French Franc

lak
LAK
frf
FRF
١ LAK٠٫٠٠٠٢٧٤٣٩٣ FRF
٥ LAK٠٫٠٠١٣٧١٩٦ FRF
١٠ LAK٠٫٠٠٢٧٤٣٩٣ FRF
٢٥ LAK٠٫٠٠٦٨٥٩٨٢ FRF
٥٠ LAK٠٫٠١٣٧١٩٦ FRF
١٠٠ LAK٠٫٠٢٧٤٣٩٣ FRF
٥٠٠ LAK٠٫١٣٧١٩٦ FRF
١٬٠٠٠ LAK٠٫٢٧٤٣٩٣ FRF
٥٬٠٠٠ LAK١٫٣٧١٩٦ FRF
١٠٬٠٠٠ LAK٢٫٧٤٣٩٣ FRF

حوِّل French Franc إلى الكيب اللاوسي

frf
FRF
lak
LAK
١ FRF٣٬٦٤٤٫٤١ LAK
٥ FRF١٨٬٢٢٢ LAK
١٠ FRF٣٦٬٤٤٤٫١ LAK
٢٥ FRF٩١٬١١٠٫٢ LAK
٥٠ FRF١٨٢٬٢٢٠ LAK
١٠٠ FRF٣٦٤٬٤٤١ LAK
٥٠٠ FRF١٬٨٢٢٬٢٠٠ LAK
١٬٠٠٠ FRF٣٬٦٤٤٬٤١٠ LAK
٥٬٠٠٠ FRF١٨٬٢٢٢٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ FRF٣٦٬٤٤٤٬١٠٠ LAK

مخطط LAK إلى FRF

1 LAK = ٠ FRF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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