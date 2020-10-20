١ LAK إلى FKP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٩٣٦٣ جنيه جزيرة فوكلاند

1 FKP = ٢٨٬٢٤١٫١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى جنيه جزيرة فوكلاند التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى جنيه جزيرة فوكلاند

lak
LAK
fkp
FKP
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٩٤ FKP
٥ LAK٠٫٠٠٠١٧٧٠٤٧ FKP
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٥٤٠٩٤ FKP
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٨٨٥٢٣٤ FKP
٥٠ LAK٠٫٠٠١٧٧٠٤٧ FKP
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٥٤٠٩٤ FKP
٥٠٠ LAK٠٫٠١٧٧٠٤٧ FKP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٥٤٠٩٤ FKP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٧٠٤٧ FKP
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٥٤٠٩٤ FKP

حوِّل جنيه جزيرة فوكلاند إلى الكيب اللاوسي

fkp
FKP
lak
LAK
١ FKP٢٨٬٢٤١٫١ LAK
٥ FKP١٤١٬٢٠٦ LAK
١٠ FKP٢٨٢٬٤١١ LAK
٢٥ FKP٧٠٦٬٠٢٨ LAK
٥٠ FKP١٬٤١٢٬٠٦٠ LAK
١٠٠ FKP٢٬٨٢٤٬١١٠ LAK
٥٠٠ FKP١٤٬١٢٠٬٦٠٠ LAK
١٬٠٠٠ FKP٢٨٬٢٤١٬١٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ FKP١٤١٬٢٠٦٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ FKP٢٨٢٬٤١١٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى FKP

1 LAK = ٠ FKP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل جنيه جزيرة فوكلاند

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦٥٤٨٠٫٠٠٠٠٣٨٠٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦٤٠٫٠٠٠٠٣٦٨٤٢
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
fkp

FKP - جنيه جزيرة فوكلاند

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة فوكلاند هو سعر الصرف للزوج FKP إلى USD. رمز العملة لـ Falkland Island Pounds هو FKP. رمز العملة هو £.

More جنيه جزيرة فوكلاند info

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