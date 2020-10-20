١ LAK إلى EGP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٢١٧٤٤٤٦٢ الجنيه المصري

1 EGP = ٤٥٩٫٨٨٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجنيه المصري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٥:١١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجنيه المصري

lak
LAK
egp
EGP
١ LAK٠٫٠٠٢١٧٤٤٥ EGP
٥ LAK٠٫٠١٠٨٧٢٢ EGP
١٠ LAK٠٫٠٢١٧٤٤٥ EGP
٢٥ LAK٠٫٠٥٤٣٦١٢ EGP
٥٠ LAK٠٫١٠٨٧٢٢ EGP
١٠٠ LAK٠٫٢١٧٤٤٥ EGP
٥٠٠ LAK١٫٠٨٧٢٢ EGP
١٬٠٠٠ LAK٢٫١٧٤٤٥ EGP
٥٬٠٠٠ LAK١٠٫٨٧٢٢ EGP
١٠٬٠٠٠ LAK٢١٫٧٤٤٥ EGP

حوِّل الجنيه المصري إلى الكيب اللاوسي

egp
EGP
lak
LAK
١ EGP٤٥٩٫٨٨٧ LAK
٥ EGP٢٬٢٩٩٫٤٤ LAK
١٠ EGP٤٬٥٩٨٫٨٧ LAK
٢٥ EGP١١٬٤٩٧٫٢ LAK
٥٠ EGP٢٢٬٩٩٤٫٤ LAK
١٠٠ EGP٤٥٬٩٨٨٫٧ LAK
٥٠٠ EGP٢٢٩٬٩٤٤ LAK
١٬٠٠٠ EGP٤٥٩٬٨٨٧ LAK
٥٬٠٠٠ EGP٢٬٢٩٩٬٤٤٠ LAK
١٠٬٠٠٠ EGP٤٬٥٩٨٬٨٧٠ LAK

مخطط LAK إلى EGP

1 LAK = ٠ EGP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجنيه المصري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٢١٤٠٠٫٠٠٢٢٧٥٣
منخفض
٠٫٠٠٢١٦٨٢٠٫٠٠٢١٦٨٢
المتوسط
٠٫٠٠٢١٨٩٢٠٫٠٠٢٢١٤٠
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
egp

EGP - الجنيه المصري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه المصري info

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