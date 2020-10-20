١ LAK إلى EEK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٦٥٤٦٣١٧٠ الكرون الإستوني

1 EEK = ١٬٥٢٧٫٥٨ LAK

EEK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الكرون الإستوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٦ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الكرون الإستوني

lak
LAK
eek
EEK
١ LAK٠٫٠٠٠٦٥٤٦٣٢ EEK
٥ LAK٠٫٠٠٣٢٧٣١٦ EEK
١٠ LAK٠٫٠٠٦٥٤٦٣٢ EEK
٢٥ LAK٠٫٠١٦٣٦٥٨ EEK
٥٠ LAK٠٫٠٣٢٧٣١٦ EEK
١٠٠ LAK٠٫٠٦٥٤٦٣٢ EEK
٥٠٠ LAK٠٫٣٢٧٣١٦ EEK
١٬٠٠٠ LAK٠٫٦٥٤٦٣٢ EEK
٥٬٠٠٠ LAK٣٫٢٧٣١٦ EEK
١٠٬٠٠٠ LAK٦٫٥٤٦٣٢ EEK

حوِّل الكرون الإستوني إلى الكيب اللاوسي

eek
EEK
lak
LAK
١ EEK١٬٥٢٧٫٥٨ LAK
٥ EEK٧٬٦٣٧٫٨٨ LAK
١٠ EEK١٥٬٢٧٥٫٨ LAK
٢٥ EEK٣٨٬١٨٩٫٤ LAK
٥٠ EEK٧٦٬٣٧٨٫٨ LAK
١٠٠ EEK١٥٢٬٧٥٨ LAK
٥٠٠ EEK٧٦٣٬٧٨٨ LAK
١٬٠٠٠ EEK١٬٥٢٧٬٥٨٠ LAK
٥٬٠٠٠ EEK٧٬٦٣٧٬٨٨٠ LAK
١٠٬٠٠٠ EEK١٥٬٢٧٥٬٨٠٠ LAK

مخطط LAK إلى EEK

1 LAK = ٠ EEK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الكرون الإستوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
eek

EEK - الكرون الإستوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الإستوني info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings