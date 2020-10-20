١ LAK إلى DOT

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٧٧٢١٩٥٠٧٩٦ Polkadot

1 DOT = ١٢٩٬٥٠١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الكيب اللاوسي إلى Polkadot التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Polkadot

lak
LAK
dot
DOT
١ LAK٠٫٠٠٠٠٠٧٧٢١٩٥ DOT
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٣٨٦٠٩٨ DOT
١٠ LAK٠٫٠٠٠٠٧٧٢١٩٥ DOT
٢٥ LAK٠٫٠٠٠١٩٣٠٤٩ DOT
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٣٨٦٠٩٨ DOT
١٠٠ LAK٠٫٠٠٠٧٧٢١٩٥ DOT
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٣٨٦٠٩٨ DOT
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٠٧٧٢١٩٥ DOT
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٨٦٠٩٨ DOT
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٠٧٧٢١٩٥ DOT

حوِّل Polkadot إلى الكيب اللاوسي

dot
DOT
lak
LAK
١ DOT١٢٩٬٥٠١ LAK
٥ DOT٦٤٧٬٥٠٥ LAK
١٠ DOT١٬٢٩٥٬٠١٠ LAK
٢٥ DOT٣٬٢٣٧٬٥٢٠ LAK
٥٠ DOT٦٬٤٧٥٬٠٥٠ LAK
١٠٠ DOT١٢٬٩٥٠٬١٠٠ LAK
٥٠٠ DOT٦٤٬٧٥٠٬٥٠٠ LAK
١٬٠٠٠ DOT١٢٩٬٥٠١٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ DOT٦٤٧٬٥٠٥٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ DOT١٬٢٩٥٬٠١٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى DOT

1 LAK = ٠ DOT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Polkadot

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٨١٢١٩٠٫٠٠٠٠٠٨١٢١٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٦٤٢٤٦٠٫٠٠٠٠٠٥٢٠٩٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٧٣٤٠٦٠٫٠٠٠٠٠٦٨٠١٤
التقلب
٣٫٤٨٪؜٣٫٨١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

More Polkadot info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings