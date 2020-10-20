١ LAK إلى DOGE

١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٠٣٩٩١٢٤٣٦٢٤٧٨ Dogecoin
1 DOGE = ٢٬٥٠٥٫٤٨ LAK
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٠٣٩٩١٢٤٣٦٢٤٧٨ Dogecoin
1 DOGE = ٢٬٥٠٥٫٤٨ LAK
LAK
DOGE
|١ LAK
|٠٫٠٠٠٣٩٩١٢٤ DOGE
|٥ LAK
|٠٫٠٠١٩٩٥٦٢ DOGE
|١٠ LAK
|٠٫٠٠٣٩٩١٢٤ DOGE
|٢٥ LAK
|٠٫٠٠٩٩٧٨١١ DOGE
|٥٠ LAK
|٠٫٠١٩٩٥٦٢ DOGE
|١٠٠ LAK
|٠٫٠٣٩٩١٢٤ DOGE
|٥٠٠ LAK
|٠٫١٩٩٥٦٢ DOGE
|١٬٠٠٠ LAK
|٠٫٣٩٩١٢٤ DOGE
|٥٬٠٠٠ LAK
|١٫٩٩٥٦٢ DOGE
|١٠٬٠٠٠ LAK
|٣٫٩٩١٢٤ DOGE
DOGE
LAK
|١ DOGE
|٢٬٥٠٥٫٤٨ LAK
|٥ DOGE
|١٢٬٥٢٧٫٤ LAK
|١٠ DOGE
|٢٥٬٠٥٤٫٨ LAK
|٢٥ DOGE
|٦٢٬٦٣٧٫١ LAK
|٥٠ DOGE
|١٢٥٬٢٧٤ LAK
|١٠٠ DOGE
|٢٥٠٬٥٤٨ LAK
|٥٠٠ DOGE
|١٬٢٥٢٬٧٤٠ LAK
|١٬٠٠٠ DOGE
|٢٬٥٠٥٬٤٨٠ LAK
|٥٬٠٠٠ DOGE
|١٢٬٥٢٧٬٤٠٠ LAK
|١٠٬٠٠٠ DOGE
|٢٥٬٠٥٤٬٨٠٠ LAK
1 LAK = ٠ DOGE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٣٧٧٦٥
|٠٫٠٠٠٣٧٧٦٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٢٨١٠٤
|٠٫٠٠٠٢٣٠٨٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٣٣٩٥٩
|٠٫٠٠٠٣٠٨٣٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٢٩٪
|٤٫٢٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.More Dogecoin info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings