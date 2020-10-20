١ LAK إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٨١٩٠٠٠٣٧ German Deutsche Mark

1 DEM = ١٢٬٢١٠٫٠ LAK

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى German Deutsche Mark

lak
LAK
dem
DEM
١ LAK٠٫٠٠٠٠٨١٩ DEM
٥ LAK٠٫٠٠٠٤٠٩٥ DEM
١٠ LAK٠٫٠٠٠٨١٩ DEM
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٠٤٧٥ DEM
٥٠ LAK٠٫٠٠٤٠٩٥ DEM
١٠٠ LAK٠٫٠٠٨١٩ DEM
٥٠٠ LAK٠٫٠٤٠٩٥ DEM
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٨١٩ DEM
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٤٠٩٥ DEM
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٨١٩ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى الكيب اللاوسي

dem
DEM
lak
LAK
١ DEM١٢٬٢١٠ LAK
٥ DEM٦١٬٠٥٠ LAK
١٠ DEM١٢٢٬١٠٠ LAK
٢٥ DEM٣٠٥٬٢٥٠ LAK
٥٠ DEM٦١٠٬٥٠٠ LAK
١٠٠ DEM١٬٢٢١٬٠٠٠ LAK
٥٠٠ DEM٦٬١٠٥٬٠٠٠ LAK
١٬٠٠٠ DEM١٢٬٢١٠٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ DEM٦١٬٠٥٠٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ DEM١٢٢٬١٠٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى DEM

1 LAK = ٠ DEM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings