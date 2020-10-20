١ LAK إلى CYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٢٤٥٠٨٢٤٦ Cypriot Pound

1 CYP = ٤٠٬٨٠٢٫٦ LAK

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Cypriot Pound

lak
LAK
cyp
CYP
١ LAK٠٫٠٠٠٠٢٤٥٠٨٢ CYP
٥ LAK٠٫٠٠٠١٢٢٥٤١ CYP
١٠ LAK٠٫٠٠٠٢٤٥٠٨٢ CYP
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٦١٢٧٠٦ CYP
٥٠ LAK٠٫٠٠١٢٢٥٤١ CYP
١٠٠ LAK٠٫٠٠٢٤٥٠٨٢ CYP
٥٠٠ LAK٠٫٠١٢٢٥٤١ CYP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٢٤٥٠٨٢ CYP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٢٢٥٤١ CYP
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٢٤٥٠٨٢ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى الكيب اللاوسي

cyp
CYP
lak
LAK
١ CYP٤٠٬٨٠٢٫٦ LAK
٥ CYP٢٠٤٬٠١٣ LAK
١٠ CYP٤٠٨٬٠٢٦ LAK
٢٥ CYP١٬٠٢٠٬٠٦٠ LAK
٥٠ CYP٢٬٠٤٠٬١٣٠ LAK
١٠٠ CYP٤٬٠٨٠٬٢٦٠ LAK
٥٠٠ CYP٢٠٬٤٠١٬٣٠٠ LAK
١٬٠٠٠ CYP٤٠٬٨٠٢٬٦٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ CYP٢٠٤٬٠١٣٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ CYP٤٠٨٬٠٢٦٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى CYP

1 LAK = ٠ CYP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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