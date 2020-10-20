١ LAK إلى CVE

١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٤٦١٧٦٩٢٤ إسكيدو الرأس الأخضر
1 CVE = ٢١٦٫٥٥٨ LAK
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٤٦١٧٦٩٢٤ إسكيدو الرأس الأخضر
1 CVE = ٢١٦٫٥٥٨ LAK
LAK
CVE
|١ LAK
|٠٫٠٠٤٦١٧٦٩ CVE
|٥ LAK
|٠٫٠٢٣٠٨٨٥ CVE
|١٠ LAK
|٠٫٠٤٦١٧٦٩ CVE
|٢٥ LAK
|٠٫١١٥٤٤٢ CVE
|٥٠ LAK
|٠٫٢٣٠٨٨٥ CVE
|١٠٠ LAK
|٠٫٤٦١٧٦٩ CVE
|٥٠٠ LAK
|٢٫٣٠٨٨٥ CVE
|١٬٠٠٠ LAK
|٤٫٦١٧٦٩ CVE
|٥٬٠٠٠ LAK
|٢٣٫٠٨٨٥ CVE
|١٠٬٠٠٠ LAK
|٤٦٫١٧٦٩ CVE
1 LAK = ٠ CVE
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٤٧٦٤٣
|٠٫٠٠٤٩١٠٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٤٦١١٤
|٠٫٠٠٤٦١١٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٤٦٩٦٨
|٠٫٠٠٤٧٦٢٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٣٪
|٠٫٥٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.More إسكيدو الرأس الأخضر info
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