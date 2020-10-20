١ LAK إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٤٦١٧٦٩٢٤ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٢١٦٫٥٥٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى إسكيدو الرأس الأخضر

lak
LAK
cve
CVE
١ LAK٠٫٠٠٤٦١٧٦٩ CVE
٥ LAK٠٫٠٢٣٠٨٨٥ CVE
١٠ LAK٠٫٠٤٦١٧٦٩ CVE
٢٥ LAK٠٫١١٥٤٤٢ CVE
٥٠ LAK٠٫٢٣٠٨٨٥ CVE
١٠٠ LAK٠٫٤٦١٧٦٩ CVE
٥٠٠ LAK٢٫٣٠٨٨٥ CVE
١٬٠٠٠ LAK٤٫٦١٧٦٩ CVE
٥٬٠٠٠ LAK٢٣٫٠٨٨٥ CVE
١٠٬٠٠٠ LAK٤٦٫١٧٦٩ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى الكيب اللاوسي

cve
CVE
lak
LAK
١ CVE٢١٦٫٥٥٨ LAK
٥ CVE١٬٠٨٢٫٧٩ LAK
١٠ CVE٢٬١٦٥٫٥٨ LAK
٢٥ CVE٥٬٤١٣٫٩٦ LAK
٥٠ CVE١٠٬٨٢٧٫٩ LAK
١٠٠ CVE٢١٬٦٥٥٫٨ LAK
٥٠٠ CVE١٠٨٬٢٧٩ LAK
١٬٠٠٠ CVE٢١٦٬٥٥٨ LAK
٥٬٠٠٠ CVE١٬٠٨٢٬٧٩٠ LAK
١٠٬٠٠٠ CVE٢٬١٦٥٬٥٨٠ LAK

مخطط LAK إلى CVE

1 LAK = ٠ CVE

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٧٦٤٣٠٫٠٠٤٩١٠٣
منخفض
٠٫٠٠٤٦١١٤٠٫٠٠٤٦١١٤
المتوسط
٠٫٠٠٤٦٩٦٨٠٫٠٠٤٧٦٢٣
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

More إسكيدو الرأس الأخضر info

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LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

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jpy

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cad

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cny

LAK إلى CNY

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