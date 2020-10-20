١ LAK إلى CNH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٣٢٩٥٧٨٠٣ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٣٬٠٣٤٫١٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

lak
LAK
cnh
CNH
١ LAK٠٫٠٠٠٣٢٩٥٧٨ CNH
٥ LAK٠٫٠٠١٦٤٧٨٩ CNH
١٠ LAK٠٫٠٠٣٢٩٥٧٨ CNH
٢٥ LAK٠٫٠٠٨٢٣٩٤٥ CNH
٥٠ LAK٠٫٠١٦٤٧٨٩ CNH
١٠٠ LAK٠٫٠٣٢٩٥٧٨ CNH
٥٠٠ LAK٠٫١٦٤٧٨٩ CNH
١٬٠٠٠ LAK٠٫٣٢٩٥٧٨ CNH
٥٬٠٠٠ LAK١٫٦٤٧٨٩ CNH
١٠٬٠٠٠ LAK٣٫٢٩٥٧٨ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى الكيب اللاوسي

cnh
CNH
lak
LAK
١ CNH٣٬٠٣٤٫١٨ LAK
٥ CNH١٥٬١٧٠٫٩ LAK
١٠ CNH٣٠٬٣٤١٫٨ LAK
٢٥ CNH٧٥٬٨٥٤٫٦ LAK
٥٠ CNH١٥١٬٧٠٩ LAK
١٠٠ CNH٣٠٣٬٤١٨ LAK
٥٠٠ CNH١٬٥١٧٬٠٩٠ LAK
١٬٠٠٠ CNH٣٬٠٣٤٬١٨٠ LAK
٥٬٠٠٠ CNH١٥٬١٧٠٬٩٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ CNH٣٠٬٣٤١٬٨٠٠ LAK

مخطط LAK إلى CNH

1 LAK = ٠ CNH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٣٨٠٢٠٫٠٠٠٣٤٥٨٥
منخفض
٠٫٠٠٠٣٢٩٣١٠٫٠٠٠٣٢٩٣١
المتوسط
٠٫٠٠٠٣٣٣٤٠٠٫٠٠٠٣٣٧٣٨
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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