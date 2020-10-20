١ LAK إلى BYR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

١٫٤٧٨٣٧٠٢ الروبل البلاروسية

1 BYR = ٠٫٦٧٦٤٢١ LAK

BYR استُبدِلَت بـ BYN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبل البلاروسية

lak
LAK
byr
BYR
١ LAK١٫٤٧٨٣٧ BYR
٥ LAK٧٫٣٩١٨٥ BYR
١٠ LAK١٤٫٧٨٣٧ BYR
٢٥ LAK٣٦٫٩٥٩٣ BYR
٥٠ LAK٧٣٫٩١٨٥ BYR
١٠٠ LAK١٤٧٫٨٣٧ BYR
٥٠٠ LAK٧٣٩٫١٨٥ BYR
١٬٠٠٠ LAK١٬٤٧٨٫٣٧ BYR
٥٬٠٠٠ LAK٧٬٣٩١٫٨٥ BYR
١٠٬٠٠٠ LAK١٤٬٧٨٣٫٧ BYR

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الكيب اللاوسي

byr
BYR
lak
LAK
١ BYR٠٫٦٧٦٤٢١ LAK
٥ BYR٣٫٣٨٢١ LAK
١٠ BYR٦٫٧٦٤٢١ LAK
٢٥ BYR١٦٫٩١٠٥ LAK
٥٠ BYR٣٣٫٨٢١ LAK
١٠٠ BYR٦٧٫٦٤٢١ LAK
٥٠٠ BYR٣٣٨٫٢١ LAK
١٬٠٠٠ BYR٦٧٦٫٤٢١ LAK
٥٬٠٠٠ BYR٣٬٣٨٢٫١ LAK
١٠٬٠٠٠ BYR٦٬٧٦٤٫٢١ LAK

مخطط LAK إلى BYR

1 LAK = ٠ BYR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٥٢٣١٠٫٠٠٠١٥٥٨٩
منخفض
٠٫٠٠٠١٤٧٤١٠٫٠٠٠١٤٧٤١
المتوسط
٠٫٠٠٠١٤٩٨٦٠٫٠٠٠١٥٢٠٧
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
byr

BYR - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.

More الروبل البلاروسية info

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