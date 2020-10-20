١ LAK إلى BWP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٦١٥٩١٢١٤ البولا البوتسوانية

1 BWP = ١٬٦٢٣٫٦١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البولا البوتسوانية

lak
LAK
bwp
BWP
١ LAK٠٫٠٠٠٦١٥٩١٢ BWP
٥ LAK٠٫٠٠٣٠٧٩٥٦ BWP
١٠ LAK٠٫٠٠٦١٥٩١٢ BWP
٢٥ LAK٠٫٠١٥٣٩٧٨ BWP
٥٠ LAK٠٫٠٣٠٧٩٥٦ BWP
١٠٠ LAK٠٫٠٦١٥٩١٢ BWP
٥٠٠ LAK٠٫٣٠٧٩٥٦ BWP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٦١٥٩١٢ BWP
٥٬٠٠٠ LAK٣٫٠٧٩٥٦ BWP
١٠٬٠٠٠ LAK٦٫١٥٩١٢ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى الكيب اللاوسي

bwp
BWP
lak
LAK
١ BWP١٬٦٢٣٫٦١ LAK
٥ BWP٨٬١١٨٫٠٤ LAK
١٠ BWP١٦٬٢٣٦٫١ LAK
٢٥ BWP٤٠٬٥٩٠٫٢ LAK
٥٠ BWP٨١٬١٨٠٫٤ LAK
١٠٠ BWP١٦٢٬٣٦١ LAK
٥٠٠ BWP٨١١٬٨٠٤ LAK
١٬٠٠٠ BWP١٬٦٢٣٬٦١٠ LAK
٥٬٠٠٠ BWP٨٬١١٨٬٠٤٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BWP١٦٬٢٣٦٬١٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BWP

1 LAK = ٠ BWP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٣٨٠١٠٫٠٠٠٦٥٠٨٦
منخفض
٠٫٠٠٠٦١٠٣٧٠٫٠٠٠٦١٠٣٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٢٣٥٣٠٫٠٠٠٦٣٤٦١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

More البولا البوتسوانية info

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