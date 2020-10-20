١ LAK إلى BSD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٤٥١٤٠٠٨٨ الدولار الباهامي

1 BSD = ٢٢٬١٥٣٫٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الباهامي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الباهامي

lak
LAK
bsd
BSD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٤٥١٤٠١ BSD
٥ LAK٠٫٠٠٠٢٢٥٧ BSD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٤٥١٤٠١ BSD
٢٥ LAK٠٫٠٠١١٢٨٥ BSD
٥٠ LAK٠٫٠٠٢٢٥٧ BSD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٤٥١٤٠١ BSD
٥٠٠ LAK٠٫٠٢٢٥٧ BSD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٤٥١٤٠١ BSD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٢٢٥٧ BSD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٤٥١٤٠١ BSD

حوِّل الدولار الباهامي إلى الكيب اللاوسي

bsd
BSD
lak
LAK
١ BSD٢٢٬١٥٣٫٣ LAK
٥ BSD١١٠٬٧٦٦ LAK
١٠ BSD٢٢١٬٥٣٣ LAK
٢٥ BSD٥٥٣٬٨٣١ LAK
٥٠ BSD١٬١٠٧٬٦٦٠ LAK
١٠٠ BSD٢٬٢١٥٬٣٣٠ LAK
٥٠٠ BSD١١٬٠٧٦٬٦٠٠ LAK
١٬٠٠٠ BSD٢٢٬١٥٣٬٣٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ BSD١١٠٬٧٦٦٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BSD٢٢١٬٥٣٣٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BSD

1 LAK = ٠ BSD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الباهامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٦٥٧٨٠٫٠٠٠٠٤٧٦٧٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١٠٫٠٠٠٠٤٥٠٨١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٥٨١٣٠٫٠٠٠٠٤٦٤٩٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bsd

BSD - الدولار الباهامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباهامي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings