١ LAK إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٦١٠٥٦٥٣١ الدولار البروني

1 BND = ١٦٬٣٧٨٫٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار البروني

lak
LAK
bnd
BND
١ LAK٠٫٠٠٠٠٦١٠٥٦٥ BND
٥ LAK٠٫٠٠٠٣٠٥٢٨٣ BND
١٠ LAK٠٫٠٠٠٦١٠٥٦٥ BND
٢٥ LAK٠٫٠٠١٥٢٦٤١ BND
٥٠ LAK٠٫٠٠٣٠٥٢٨٣ BND
١٠٠ LAK٠٫٠٠٦١٠٥٦٥ BND
٥٠٠ LAK٠٫٠٣٠٥٢٨٣ BND
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٦١٠٥٦٥ BND
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٣٠٥٢٨٣ BND
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٦١٠٥٦٥ BND

حوِّل الدولار البروني إلى الكيب اللاوسي

bnd
BND
lak
LAK
١ BND١٦٬٣٧٨٫٣ LAK
٥ BND٨١٬٨٩١٫٣ LAK
١٠ BND١٦٣٬٧٨٣ LAK
٢٥ BND٤٠٩٬٤٥٧ LAK
٥٠ BND٨١٨٬٩١٣ LAK
١٠٠ BND١٬٦٣٧٬٨٣٠ LAK
٥٠٠ BND٨٬١٨٩٬١٣٠ LAK
١٬٠٠٠ BND١٦٬٣٧٨٬٣٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ BND٨١٬٨٩١٬٣٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BND١٦٣٬٧٨٣٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BND

1 LAK = ٠ BND

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٢٨٦٤٠٫٠٠٠٠٦٤٤٩٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦١٠٧٥٠٫٠٠٠٠٦١٠٧٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦١٩٨١٠٫٠٠٠٠٦٢٩٣٨
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

More الدولار البروني info

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