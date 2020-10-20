١ LAK إلى BHD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠١٦٩٨١٧٢٠ الدينار البحريني

1 BHD = ٥٨٬٨٨٦٫٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدينار البحريني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدينار البحريني

lak
LAK
bhd
BHD
١ LAK٠٫٠٠٠٠١٦٩٨١٧ BHD
٥ LAK٠٫٠٠٠٠٨٤٩٠٨٦ BHD
١٠ LAK٠٫٠٠٠١٦٩٨١٧ BHD
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٤٢٤٥٤٣ BHD
٥٠ LAK٠٫٠٠٠٨٤٩٠٨٦ BHD
١٠٠ LAK٠٫٠٠١٦٩٨١٧ BHD
٥٠٠ LAK٠٫٠٠٨٤٩٠٨٦ BHD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠١٦٩٨١٧ BHD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٠٨٤٩٠٨٦ BHD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫١٦٩٨١٧ BHD

حوِّل الدينار البحريني إلى الكيب اللاوسي

bhd
BHD
lak
LAK
١ BHD٥٨٬٨٨٦٫٩ LAK
٥ BHD٢٩٤٬٤٣٤ LAK
١٠ BHD٥٨٨٬٨٦٩ LAK
٢٥ BHD١٬٤٧٢٬١٧٠ LAK
٥٠ BHD٢٬٩٤٤٬٣٤٠ LAK
١٠٠ BHD٥٬٨٨٨٬٦٩٠ LAK
٥٠٠ BHD٢٩٬٤٤٣٬٤٠٠ LAK
١٬٠٠٠ BHD٥٨٬٨٨٦٬٩٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ BHD٢٩٤٬٤٣٤٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BHD٥٨٨٬٨٦٩٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BHD

1 LAK = ٠ BHD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدينار البحريني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٧٥١٣٠٫٠٠٠٠١٧٩٢٥
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٦٩٥٠٠٫٠٠٠٠١٦٩٥٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٧٢٢٦٠٫٠٠٠٠١٧٤٨١
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

More الدينار البحريني info

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