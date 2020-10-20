١ LAK إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٦٨٨٩٨٥٣ Belgian Franc

1 BEF = ٥٩٢٫٠٧١ LAK

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى Belgian Franc

lak
LAK
bef
BEF
١ LAK٠٫٠٠١٦٨٨٩٩ BEF
٥ LAK٠٫٠٠٨٤٤٤٩٣ BEF
١٠ LAK٠٫٠١٦٨٨٩٩ BEF
٢٥ LAK٠٫٠٤٢٢٢٤٦ BEF
٥٠ LAK٠٫٠٨٤٤٤٩٣ BEF
١٠٠ LAK٠٫١٦٨٨٩٩ BEF
٥٠٠ LAK٠٫٨٤٤٤٩٣ BEF
١٬٠٠٠ LAK١٫٦٨٨٩٩ BEF
٥٬٠٠٠ LAK٨٫٤٤٤٩٣ BEF
١٠٬٠٠٠ LAK١٦٫٨٨٩٩ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى الكيب اللاوسي

bef
BEF
lak
LAK
١ BEF٥٩٢٫٠٧١ LAK
٥ BEF٢٬٩٦٠٫٣٦ LAK
١٠ BEF٥٬٩٢٠٫٧١ LAK
٢٥ BEF١٤٬٨٠١٫٨ LAK
٥٠ BEF٢٩٬٦٠٣٫٦ LAK
١٠٠ BEF٥٩٬٢٠٧٫١ LAK
٥٠٠ BEF٢٩٦٬٠٣٦ LAK
١٬٠٠٠ BEF٥٩٢٬٠٧١ LAK
٥٬٠٠٠ BEF٢٬٩٦٠٬٣٦٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BEF٥٬٩٢٠٬٧١٠ LAK

مخطط LAK إلى BEF

1 LAK = ٠ BEF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٦٠٫٠٠٠٠٤٤٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩٠٫٠٠٠٠٤١٨١٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٣٠٫٠٠٠٠٤٣١٨٨
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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