١ LAK إلى ANG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٨٠٨١٧٨٣٢ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ١٢٬٣٧٣٫٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجيلدر الهولندي

lak
LAK
ang
ANG
١ LAK٠٫٠٠٠٠٨٠٨١٧٨ ANG
٥ LAK٠٫٠٠٠٤٠٤٠٨٩ ANG
١٠ LAK٠٫٠٠٠٨٠٨١٧٨ ANG
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٠٢٠٤٥ ANG
٥٠ LAK٠٫٠٠٤٠٤٠٨٩ ANG
١٠٠ LAK٠٫٠٠٨٠٨١٧٨ ANG
٥٠٠ LAK٠٫٠٤٠٤٠٨٩ ANG
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٨٠٨١٧٨ ANG
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٤٠٤٠٨٩ ANG
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٨٠٨١٧٨ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى الكيب اللاوسي

ang
ANG
lak
LAK
١ ANG١٢٬٣٧٣٫٥ LAK
٥ ANG٦١٬٨٦٧٫٥ LAK
١٠ ANG١٢٣٬٧٣٥ LAK
٢٥ ANG٣٠٩٬٣٣٨ LAK
٥٠ ANG٦١٨٬٦٧٥ LAK
١٠٠ ANG١٬٢٣٧٬٣٥٠ LAK
٥٠٠ ANG٦٬١٨٦٬٧٥٠ LAK
١٬٠٠٠ ANG١٢٬٣٧٣٬٥٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ ANG٦١٬٨٦٧٬٥٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ANG١٢٣٬٧٣٥٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى ANG

1 LAK = ٠ ANG

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٣٥٠٠٠٫٠٠٠٠٨٥٣٦٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٠٧٠١٠٫٠٠٠٠٨٠٧٠١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٢٠٤٣٠٫٠٠٠٠٨٣٢٤٧
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الهولندي info

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