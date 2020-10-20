١ LAK إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠١٧٣٨٠٩٦٠ الدرام الأرميني

1 AMD = ٥٧٫٥٣٤٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدرام الأرميني

lak
LAK
amd
AMD
١ LAK٠٫٠١٧٣٨١ AMD
٥ LAK٠٫٠٨٦٩٠٤٨ AMD
١٠ LAK٠٫١٧٣٨١ AMD
٢٥ LAK٠٫٤٣٤٥٢٤ AMD
٥٠ LAK٠٫٨٦٩٠٤٨ AMD
١٠٠ LAK١٫٧٣٨١ AMD
٥٠٠ LAK٨٫٦٩٠٤٨ AMD
١٬٠٠٠ LAK١٧٫٣٨١ AMD
٥٬٠٠٠ LAK٨٦٫٩٠٤٨ AMD
١٠٬٠٠٠ LAK١٧٣٫٨١ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى الكيب اللاوسي

amd
AMD
lak
LAK
١ AMD٥٧٫٥٣٤٢ LAK
٥ AMD٢٨٧٫٦٧١ LAK
١٠ AMD٥٧٥٫٣٤٢ LAK
٢٥ AMD١٬٤٣٨٫٣٦ LAK
٥٠ AMD٢٬٨٧٦٫٧١ LAK
١٠٠ AMD٥٬٧٥٣٫٤٢ LAK
٥٠٠ AMD٢٨٬٧٦٧٫١ LAK
١٬٠٠٠ AMD٥٧٬٥٣٤٫٢ LAK
٥٬٠٠٠ AMD٢٨٧٬٦٧١ LAK
١٠٬٠٠٠ AMD٥٧٥٬٣٤٢ LAK

مخطط LAK إلى AMD

1 LAK = ٠ AMD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٧٩٩٣٠٫٠١٨٧٠٨
منخفض
٠٫٠١٧٤٠٨٠٫٠١٧٤٠٨
المتوسط
٠٫٠١٧٧٠١٠٫٠١٨٠٠٦
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings