١ IRR إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٨٥٣١١٨١٠ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ١١٧٫٢١٧ IRR

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدولار الزيمبابوي

irr
IRR
zwd
ZWD
١ IRR٠٫٠٠٨٥٣١١٨ ZWD
٥ IRR٠٫٠٤٢٦٥٥٩ ZWD
١٠ IRR٠٫٠٨٥٣١١٨ ZWD
٢٥ IRR٠٫٢١٣٢٨ ZWD
٥٠ IRR٠٫٤٢٦٥٥٩ ZWD
١٠٠ IRR٠٫٨٥٣١١٨ ZWD
٥٠٠ IRR٤٫٢٦٥٥٩ ZWD
١٬٠٠٠ IRR٨٫٥٣١١٨ ZWD
٥٬٠٠٠ IRR٤٢٫٦٥٥٩ ZWD
١٠٬٠٠٠ IRR٨٥٫٣١١٨ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الريال الإيراني

zwd
ZWD
irr
IRR
١ ZWD١١٧٫٢١٧ IRR
٥ ZWD٥٨٦٫٠٨٥ IRR
١٠ ZWD١٬١٧٢٫١٧ IRR
٢٥ ZWD٢٬٩٣٠٫٤٣ IRR
٥٠ ZWD٥٬٨٦٠٫٨٥ IRR
١٠٠ ZWD١١٬٧٢١٫٧ IRR
٥٠٠ ZWD٥٨٬٦٠٨٫٥ IRR
١٬٠٠٠ ZWD١١٧٬٢١٧ IRR
٥٬٠٠٠ ZWD٥٨٦٬٠٨٥ IRR
١٠٬٠٠٠ ZWD١٬١٧٢٬١٧٠ IRR

مخطط IRR إلى ZWD

1 IRR = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٦١٦١٠٫٠٠٨٦٧٢١
منخفض
٠٫٠٠٨٥١٢٤٠٫٠٠٨٥١٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٨٥٧٥١٠٫٠٠٨٦٠٧١
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

More الدولار الزيمبابوي info

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