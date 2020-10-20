١ IRR إلى ZWD

١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٨٥٣١١٨١٠ الدولار الزيمبابوي
1 ZWD = ١١٧٫٢١٧ IRR
ZWD استُبدِلَت بـ ZWL
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٠٫٠٠٨٥٣١١٨١٠ الدولار الزيمبابوي
1 ZWD = ١١٧٫٢١٧ IRR
ZWD استُبدِلَت بـ ZWL
IRR
ZWD
|١ IRR
|٠٫٠٠٨٥٣١١٨ ZWD
|٥ IRR
|٠٫٠٤٢٦٥٥٩ ZWD
|١٠ IRR
|٠٫٠٨٥٣١١٨ ZWD
|٢٥ IRR
|٠٫٢١٣٢٨ ZWD
|٥٠ IRR
|٠٫٤٢٦٥٥٩ ZWD
|١٠٠ IRR
|٠٫٨٥٣١١٨ ZWD
|٥٠٠ IRR
|٤٫٢٦٥٥٩ ZWD
|١٬٠٠٠ IRR
|٨٫٥٣١١٨ ZWD
|٥٬٠٠٠ IRR
|٤٢٫٦٥٥٩ ZWD
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٨٥٫٣١١٨ ZWD
1 IRR = ٠ ZWD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٨٦١٦١
|٠٫٠٠٨٦٧٢١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٨٥١٢٤
|٠٫٠٠٨٥١٢٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٨٥٧٥١
|٠٫٠٠٨٦٠٧١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٤٪
|٠٫٤٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.More الدولار الزيمبابوي info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings