١ IRR إلى ZMW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٥٧٣٦٣١١٩ الكواشا الزامبية

1 ZMW = ١٬٧٤٣٫٢٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكواشا الزامبية

irr
IRR
zmw
ZMW
١ IRR٠٫٠٠٠٥٧٣٦٣١ ZMW
٥ IRR٠٫٠٠٢٨٦٨١٦ ZMW
١٠ IRR٠٫٠٠٥٧٣٦٣١ ZMW
٢٥ IRR٠٫٠١٤٣٤٠٨ ZMW
٥٠ IRR٠٫٠٢٨٦٨١٦ ZMW
١٠٠ IRR٠٫٠٥٧٣٦٣١ ZMW
٥٠٠ IRR٠٫٢٨٦٨١٦ ZMW
١٬٠٠٠ IRR٠٫٥٧٣٦٣١ ZMW
٥٬٠٠٠ IRR٢٫٨٦٨١٦ ZMW
١٠٬٠٠٠ IRR٥٫٧٣٦٣١ ZMW

حوِّل الكواشا الزامبية إلى الريال الإيراني

zmw
ZMW
irr
IRR
١ ZMW١٬٧٤٣٫٢٨ IRR
٥ ZMW٨٬٧١٦٫٤ IRR
١٠ ZMW١٧٬٤٣٢٫٨ IRR
٢٥ ZMW٤٣٬٥٨٢ IRR
٥٠ ZMW٨٧٬١٦٤ IRR
١٠٠ ZMW١٧٤٬٣٢٨ IRR
٥٠٠ ZMW٨٧١٬٦٤٠ IRR
١٬٠٠٠ ZMW١٬٧٤٣٬٢٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ ZMW٨٬٧١٦٬٤٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ZMW١٧٬٤٣٢٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى ZMW

1 IRR = ٠ ZMW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٣٠٦١٠٫٠٠٠٦٥٦٢٢
منخفض
٠٫٠٠٠٥٦٥٤٩٠٫٠٠٠٥٦٥٤٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٦١١١٧٠٫٠٠٠٦١٦٨٤
التقلب
١٫٣٢٪؜١٫٨٤٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
zmw

ZMW - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.

More الكواشا الزامبية info

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