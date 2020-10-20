١ IRR إلى YER

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٥٩٠١٣٨١٩ الريال اليمني

1 YER = ١٦٩٫٤٥٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الريال اليمني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الريال اليمني

irr
IRR
yer
YER
١ IRR٠٫٠٠٥٩٠١٣٨ YER
٥ IRR٠٫٠٢٩٥٠٦٩ YER
١٠ IRR٠٫٠٥٩٠١٣٨ YER
٢٥ IRR٠٫١٤٧٥٣٥ YER
٥٠ IRR٠٫٢٩٥٠٦٩ YER
١٠٠ IRR٠٫٥٩٠١٣٨ YER
٥٠٠ IRR٢٫٩٥٠٦٩ YER
١٬٠٠٠ IRR٥٫٩٠١٣٨ YER
٥٬٠٠٠ IRR٢٩٫٥٠٦٩ YER
١٠٬٠٠٠ IRR٥٩٫٠١٣٨ YER

حوِّل الريال اليمني إلى الريال الإيراني

yer
YER
irr
IRR
١ YER١٦٩٫٤٥٢ IRR
٥ YER٨٤٧٫٢٥٩ IRR
١٠ YER١٬٦٩٤٫٥٢ IRR
٢٥ YER٤٬٢٣٦٫٣ IRR
٥٠ YER٨٬٤٧٢٫٥٩ IRR
١٠٠ YER١٦٬٩٤٥٫٢ IRR
٥٠٠ YER٨٤٬٧٢٥٫٩ IRR
١٬٠٠٠ YER١٦٩٬٤٥٢ IRR
٥٬٠٠٠ YER٨٤٧٬٢٥٩ IRR
١٠٬٠٠٠ YER١٬٦٩٤٬٥٢٠ IRR

مخطط IRR إلى YER

1 IRR = ٠ YER

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الريال اليمني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٩٥٧٧٠٫٠٠٥٩٩٧٤
منخفض
٠٫٠٠٥٨٨٥٢٠٫٠٠٥٨٨٥٢
المتوسط
٠٫٠٠٥٩٣٠٣٠٫٠٠٥٩٥٢٥
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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