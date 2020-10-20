١ IRR إلى XRP

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٥٠٦١٩٣٢٨ Ripple

1 XRP = ١٩٬٧٥٥٫٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال الإيراني إلى Ripple التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Ripple

irr
IRR
xrp
XRP
١ IRR٠٫٠٠٠٠٥٠٦١٩٣ XRP
٥ IRR٠٫٠٠٠٢٥٣٠٩٧ XRP
١٠ IRR٠٫٠٠٠٥٠٦١٩٣ XRP
٢٥ IRR٠٫٠٠١٢٦٥٤٨ XRP
٥٠ IRR٠٫٠٠٢٥٣٠٩٧ XRP
١٠٠ IRR٠٫٠٠٥٠٦١٩٣ XRP
٥٠٠ IRR٠٫٠٢٥٣٠٩٧ XRP
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٥٠٦١٩٣ XRP
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢٥٣٠٩٧ XRP
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٥٠٦١٩٣ XRP

حوِّل Ripple إلى الريال الإيراني

xrp
XRP
irr
IRR
١ XRP١٩٬٧٥٥٫٣ IRR
٥ XRP٩٨٬٧٧٦٫٥ IRR
١٠ XRP١٩٧٬٥٥٣ IRR
٢٥ XRP٤٩٣٬٨٨٢ IRR
٥٠ XRP٩٨٧٬٧٦٥ IRR
١٠٠ XRP١٬٩٧٥٬٥٣٠ IRR
٥٠٠ XRP٩٬٨٧٧٬٦٥٠ IRR
١٬٠٠٠ XRP١٩٬٧٥٥٬٣٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ XRP٩٨٬٧٧٦٬٥٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XRP١٩٧٬٥٥٣٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XRP

1 IRR = ٠ XRP

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Ripple

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٥٠٣٨٩٠٫٠٠٠٠٥٠٣٨٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٤٩٧٦٠٫٠٠٠٠٣٨٣٣٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٨٣٣٩٠٫٠٠٠٠٤٦٠٨٥
التقلب
١٫٧٩٪؜٢٫٦٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xrp

XRP - Ripple

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ripple هو سعر الصرف للزوج XRP إلى USD. رمز العملة لـ Ripple هو XRP.

More Ripple info

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