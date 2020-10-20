١ IRR إلى XPT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٣٥٥٠٩٩٨ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٤٢٬٤٦١٬٠٠٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى أوقية بلاتينيوم

irr
IRR
xpt
XPT
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٣٥٥١ XPT
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠١١٧٧٥٥ XPT
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٢٣٥٥١ XPT
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٥٨٨٧٧٥ XPT
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠١١٧٧٥٥ XPT
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٢٣٥٥١ XPT
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠١١٧٧٥٥ XPT
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٢٣٥٥١ XPT
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠١١٧٧٥٥ XPT
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٢٣٥٥١ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى الريال الإيراني

xpt
XPT
irr
IRR
١ XPT٤٢٬٤٦١٬٠٠٠ IRR
٥ XPT٢١٢٬٣٠٥٬٠٠٠ IRR
١٠ XPT٤٢٤٬٦١٠٬٠٠٠ IRR
٢٥ XPT١٬٠٦١٬٥٣٠٬٠٠٠ IRR
٥٠ XPT٢٬١٢٣٬٠٥٠٬٠٠٠ IRR
١٠٠ XPT٤٬٢٤٦٬١٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٠٠ XPT٢١٬٢٣٠٬٥٠٠٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ XPT٤٢٬٤٦١٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ XPT٢١٢٬٣٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XPT٤٢٤٬٦١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XPT

1 IRR = ٠ XPT

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٦٥٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٦٥٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٢٦٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٢٠٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٤٦٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٤٩٠٠
التقلب
٥٫١٩٪؜٥٫٦٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

More أوقية بلاتينيوم info

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