١ IRR إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٢٨٥٤٨٩١ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٤٣٬٧٥٤٬٣٠٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى أوقية بالاديوم

irr
IRR
xpd
XPD
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٢٨٥٤٩ XPD
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠١١٤٢٧٤ XPD
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٢٢٨٥٤٩ XPD
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٥٧١٣٧٢ XPD
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠١١٤٢٧٤ XPD
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٢٢٨٥٤٩ XPD
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠١١٤٢٧٤ XPD
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٢٢٨٥٤٩ XPD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠١١٤٢٧٤ XPD
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٢٢٨٥٤٩ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى الريال الإيراني

xpd
XPD
irr
IRR
١ XPD٤٣٬٧٥٤٬٣٠٠ IRR
٥ XPD٢١٨٬٧٧٢٬٠٠٠ IRR
١٠ XPD٤٣٧٬٥٤٣٬٠٠٠ IRR
٢٥ XPD١٬٠٩٣٬٨٦٠٬٠٠٠ IRR
٥٠ XPD٢٬١٨٧٬٧٢٠٬٠٠٠ IRR
١٠٠ XPD٤٬٣٧٥٬٤٣٠٬٠٠٠ IRR
٥٠٠ XPD٢١٬٨٧٧٬٢٠٠٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ XPD٤٣٬٧٥٤٬٣٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ XPD٢١٨٬٧٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XPD٤٣٧٬٥٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XPD

1 IRR = ٠ XPD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٦٦٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٦٦٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٣٣٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢١٦٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٥٣٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٤٦٠٠
التقلب
٢٫٥٦٪؜٢٫٩٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

More أوقية بالاديوم info

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