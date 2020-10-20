١ IRR إلى XOF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠١٤٣٥٠٠٥٨ الفرنك الوسط أفريقي

1 XOF = ٦٩٫٦٨٦١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الفرنك الوسط أفريقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الفرنك الوسط أفريقي

irr
IRR
xof
XOF
١ IRR٠٫٠١٤٣٥٠١ XOF
٥ IRR٠٫٠٧١٧٥٠٣ XOF
١٠ IRR٠٫١٤٣٥٠١ XOF
٢٥ IRR٠٫٣٥٨٧٥١ XOF
٥٠ IRR٠٫٧١٧٥٠٣ XOF
١٠٠ IRR١٫٤٣٥٠١ XOF
٥٠٠ IRR٧٫١٧٥٠٣ XOF
١٬٠٠٠ IRR١٤٫٣٥٠١ XOF
٥٬٠٠٠ IRR٧١٫٧٥٠٣ XOF
١٠٬٠٠٠ IRR١٤٣٫٥٠١ XOF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال الإيراني

xof
XOF
irr
IRR
١ XOF٦٩٫٦٨٦١ IRR
٥ XOF٣٤٨٫٤٣١ IRR
١٠ XOF٦٩٦٫٨٦١ IRR
٢٥ XOF١٬٧٤٢٫١٥ IRR
٥٠ XOF٣٬٤٨٤٫٣١ IRR
١٠٠ XOF٦٬٩٦٨٫٦١ IRR
٥٠٠ XOF٣٤٬٨٤٣٫١ IRR
١٬٠٠٠ XOF٦٩٬٦٨٦٫١ IRR
٥٬٠٠٠ XOF٣٤٨٬٤٣١ IRR
١٠٬٠٠٠ XOF٦٩٦٬٨٦١ IRR

مخطط IRR إلى XOF

1 IRR = ٠ XOF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الفرنك الوسط أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٦٠١٠٫٠١٤٧٥٥
منخفض
٠٫٠١٤١٩٤٠٫٠١٤١٩٤
المتوسط
٠٫٠١٤٤٤٨٠٫٠١٤٤٩١
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info

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