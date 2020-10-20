١ IRR إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٢٦٠٨٨٧٠٩٩٢٣١ Stellar Lumen

1 XLM = ٣٬٨٣٣٫٠٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال الإيراني إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٩ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Stellar Lumen

irr
IRR
xlm
XLM
١ IRR٠٫٠٠٠٢٦٠٨٨٧ XLM
٥ IRR٠٫٠٠١٣٠٤٤٤ XLM
١٠ IRR٠٫٠٠٢٦٠٨٨٧ XLM
٢٥ IRR٠٫٠٠٦٥٢٢١٨ XLM
٥٠ IRR٠٫٠١٣٠٤٤٤ XLM
١٠٠ IRR٠٫٠٢٦٠٨٨٧ XLM
٥٠٠ IRR٠٫١٣٠٤٤٤ XLM
١٬٠٠٠ IRR٠٫٢٦٠٨٨٧ XLM
٥٬٠٠٠ IRR١٫٣٠٤٤٤ XLM
١٠٬٠٠٠ IRR٢٫٦٠٨٨٧ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى الريال الإيراني

xlm
XLM
irr
IRR
١ XLM٣٬٨٣٣٫٠٨ IRR
٥ XLM١٩٬١٦٥٫٤ IRR
١٠ XLM٣٨٬٣٣٠٫٨ IRR
٢٥ XLM٩٥٬٨٢٦٫٩ IRR
٥٠ XLM١٩١٬٦٥٤ IRR
١٠٠ XLM٣٨٣٬٣٠٨ IRR
٥٠٠ XLM١٬٩١٦٬٥٤٠ IRR
١٬٠٠٠ XLM٣٬٨٣٣٬٠٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ XLM١٩٬١٦٥٬٤٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XLM٣٨٬٣٣٠٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XLM

1 IRR = ٠ XLM

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣١٠٣٣٠٫٠٠٠٣١٠٣٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٢٢٣٢٠٫٠٠٠١٧٨١٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٥٢٣٠٠٫٠٠٠٢٢٥٨١
التقلب
٨٫١٢٪؜٥٫٢٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

More Stellar Lumen info

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