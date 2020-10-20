١ IRR إلى XDR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠١٧٩٠٨١٢٤ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٥٥٬٨٤٠٫٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

irr
IRR
xdr
XDR
١ IRR٠٫٠٠٠٠١٧٩٠٨١ XDR
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٨٩٥٤٠٦ XDR
١٠ IRR٠٫٠٠٠١٧٩٠٨١ XDR
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٤٤٧٧٠٣ XDR
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٨٩٥٤٠٦ XDR
١٠٠ IRR٠٫٠٠١٧٩٠٨١ XDR
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٨٩٥٤٠٦ XDR
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٧٩٠٨١ XDR
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٩٥٤٠٦ XDR
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫١٧٩٠٨١ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى الريال الإيراني

xdr
XDR
irr
IRR
١ XDR٥٥٬٨٤٠٫٦ IRR
٥ XDR٢٧٩٬٢٠٣ IRR
١٠ XDR٥٥٨٬٤٠٦ IRR
٢٥ XDR١٬٣٩٦٬٠١٠ IRR
٥٠ XDR٢٬٧٩٢٬٠٣٠ IRR
١٠٠ XDR٥٬٥٨٤٬٠٦٠ IRR
٥٠٠ XDR٢٧٬٩٢٠٬٣٠٠ IRR
١٬٠٠٠ XDR٥٥٬٨٤٠٬٦٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ XDR٢٧٩٬٢٠٣٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XDR٥٥٨٬٤٠٦٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XDR

1 IRR = ٠ XDR

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٨١٠٦٠٫٠٠٠٠١٨١٩٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٧٧٧٢٠٫٠٠٠٠١٧٧٤٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٧٩٦٢٠٫٠٠٠٠١٨٠١٤
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info

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usd

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eur

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