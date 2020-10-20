١ IRR إلى XAU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٦٨٦٨٨ أوقية ذهب

1 XAU = ٩٩٬٣١٧٬٨٠٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى أوقية ذهب التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى أوقية ذهب

irr
IRR
xau
XAU
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٦٨٧ XAU
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٠٣٤٣٤ XAU
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠١٠٠٦٨٧ XAU
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٢٥١٧١٧ XAU
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٥٠٣٤٣٤ XAU
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠١٠٠٦٨٧ XAU
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٥٠٣٤٣٤ XAU
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠١٠٠٦٨٧ XAU
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٥٠٣٤٣٤ XAU
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠١٠٠٦٨٧ XAU

حوِّل أوقية ذهب إلى الريال الإيراني

xau
XAU
irr
IRR
١ XAU٩٩٬٣١٧٬٨٠٠ IRR
٥ XAU٤٩٦٬٥٨٩٬٠٠٠ IRR
١٠ XAU٩٩٣٬١٧٨٬٠٠٠ IRR
٢٥ XAU٢٬٤٨٢٬٩٥٠٬٠٠٠ IRR
٥٠ XAU٤٬٩٦٥٬٨٩٠٬٠٠٠ IRR
١٠٠ XAU٩٬٩٣١٬٧٨٠٬٠٠٠ IRR
٥٠٠ XAU٤٩٬٦٥٨٬٩٠٠٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ XAU٩٩٬٣١٧٬٨٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ XAU٤٩٦٬٥٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XAU٩٩٣٬١٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XAU

1 IRR = ٠ XAU

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل أوقية ذهب

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٠٤٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٠٤٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٠٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٠٢٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠١٠٢٠٠
التقلب
١٫٠٢٪؜١٫٠٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xau

XAU - أوقية ذهب

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.

More أوقية ذهب info

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