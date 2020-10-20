١ IRR إلى XAG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٧٧٣٦٣٧٨٧ أوقية فضة

1 XAG = ١٬٢٩٢٬٥٩٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى أوقية فضة التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٣٠ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى أوقية فضة

irr
IRR
xag
XAG
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٧٧٣٦٣٨ XAG
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٣٨٦٨١٩ XAG
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٧٧٣٦٣٨ XAG
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠١٩٣٤٠٩ XAG
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٠٣٨٦٨١٩ XAG
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٧٧٣٦٣٨ XAG
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٠٣٨٦٨١٩ XAG
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٧٧٣٦٣٨ XAG
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٣٨٦٨١٩ XAG
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٧٧٣٦٣٨ XAG

حوِّل أوقية فضة إلى الريال الإيراني

xag
XAG
irr
IRR
١ XAG١٬٢٩٢٬٥٩٠ IRR
٥ XAG٦٬٤٦٢٬٩٧٠ IRR
١٠ XAG١٢٬٩٢٥٬٩٠٠ IRR
٢٥ XAG٣٢٬٣١٤٬٩٠٠ IRR
٥٠ XAG٦٤٬٦٢٩٬٧٠٠ IRR
١٠٠ XAG١٢٩٬٢٥٩٬٠٠٠ IRR
٥٠٠ XAG٦٤٦٬٢٩٧٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ XAG١٬٢٩٢٬٥٩٠٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ XAG٦٬٤٦٢٬٩٧٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ XAG١٢٬٩٢٥٬٩٠٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى XAG

1 IRR = ٠ XAG

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل أوقية فضة

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٨٢٢٢٠٠٫٠٠٠٠٠٠٩٠٤٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٧٥٦٧٠٠٫٠٠٠٠٠٠٧٤٥٤٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٨٠١٨٠٠٫٠٠٠٠٠٠٨٢٣٥٠
التقلب
٢٫٢٢٪؜٢٫٠٢٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
xag

XAG - أوقية فضة

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.

More أوقية فضة info

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