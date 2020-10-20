١ IRR إلى WST

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٦٤٣٩١٨٦٥ تالا ساموية

1 WST = ١٥٬٥٢٩٫٩ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى تالا ساموية

irr
IRR
wst
WST
١ IRR٠٫٠٠٠٠٦٤٣٩١٩ WST
٥ IRR٠٫٠٠٠٣٢١٩٥٩ WST
١٠ IRR٠٫٠٠٠٦٤٣٩١٩ WST
٢٥ IRR٠٫٠٠١٦٠٩٨ WST
٥٠ IRR٠٫٠٠٣٢١٩٥٩ WST
١٠٠ IRR٠٫٠٠٦٤٣٩١٩ WST
٥٠٠ IRR٠٫٠٣٢١٩٥٩ WST
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٦٤٣٩١٩ WST
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٣٢١٩٥٩ WST
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٦٤٣٩١٩ WST

حوِّل تالا ساموية إلى الريال الإيراني

wst
WST
irr
IRR
١ WST١٥٬٥٢٩٫٩ IRR
٥ WST٧٧٬٦٤٩٫٦ IRR
١٠ WST١٥٥٬٢٩٩ IRR
٢٥ WST٣٨٨٬٢٤٨ IRR
٥٠ WST٧٧٦٬٤٩٦ IRR
١٠٠ WST١٬٥٥٢٬٩٩٠ IRR
٥٠٠ WST٧٬٧٦٤٬٩٦٠ IRR
١٬٠٠٠ WST١٥٬٥٢٩٬٩٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ WST٧٧٬٦٤٩٬٦٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ WST١٥٥٬٢٩٩٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى WST

1 IRR = ٠ WST

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٥١١١٠٫٠٠٠٠٦٦٥٦١
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦٤٢٦٢٠٫٠٠٠٠٦٣٤١٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦٤٧٣٤٠٫٠٠٠٠٦٥٢١٣
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٩٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info

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