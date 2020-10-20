١ IRR إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٢٨٢٠٦٧٦٣ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ٣٥٤٫٥٢٥ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى فاتو ني-فانواتو

irr
IRR
vuv
VUV
١ IRR٠٫٠٠٢٨٢٠٦٨ VUV
٥ IRR٠٫٠١٤١٠٣٤ VUV
١٠ IRR٠٫٠٢٨٢٠٦٨ VUV
٢٥ IRR٠٫٠٧٠٥١٦٩ VUV
٥٠ IRR٠٫١٤١٠٣٤ VUV
١٠٠ IRR٠٫٢٨٢٠٦٨ VUV
٥٠٠ IRR١٫٤١٠٣٤ VUV
١٬٠٠٠ IRR٢٫٨٢٠٦٨ VUV
٥٬٠٠٠ IRR١٤٫١٠٣٤ VUV
١٠٬٠٠٠ IRR٢٨٫٢٠٦٨ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى الريال الإيراني

vuv
VUV
irr
IRR
١ VUV٣٥٤٫٥٢٥ IRR
٥ VUV١٬٧٧٢٫٦٢ IRR
١٠ VUV٣٬٥٤٥٫٢٥ IRR
٢٥ VUV٨٬٨٦٣٫١٢ IRR
٥٠ VUV١٧٬٧٢٦٫٢ IRR
١٠٠ VUV٣٥٬٤٥٢٫٥ IRR
٥٠٠ VUV١٧٧٬٢٦٢ IRR
١٬٠٠٠ VUV٣٥٤٬٥٢٥ IRR
٥٬٠٠٠ VUV١٬٧٧٢٬٦٢٠ IRR
١٠٬٠٠٠ VUV٣٬٥٤٥٬٢٥٠ IRR

مخطط IRR إلى VUV

1 IRR = ٠ VUV

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٨٥٠١٠٫٠٠٢٩٣٢٣
منخفض
٠٫٠٠٢٨٠٨٧٠٫٠٠٢٨٠٥٨
المتوسط
٠٫٠٠٢٨٢٩١٠٫٠٠٢٨٥٢٤
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

More فاتو ني-فانواتو info

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