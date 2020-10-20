١ IRR إلى VEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٨٥٫٩١٩٨٢١ البوليفار الفنزويلي

1 VEF = ٠٫٠١١٦٣٨٨ IRR

VEF استُبدِلَت بـ VES

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البوليفار الفنزويلي

irr
IRR
vef
VEF
١ IRR٨٥٫٩١٩٨ VEF
٥ IRR٤٢٩٫٥٩٩ VEF
١٠ IRR٨٥٩٫١٩٨ VEF
٢٥ IRR٢٬١٤٨ VEF
٥٠ IRR٤٬٢٩٥٫٩٩ VEF
١٠٠ IRR٨٬٥٩١٫٩٨ VEF
٥٠٠ IRR٤٢٬٩٥٩٫٩ VEF
١٬٠٠٠ IRR٨٥٬٩١٩٫٨ VEF
٥٬٠٠٠ IRR٤٢٩٬٥٩٩ VEF
١٠٬٠٠٠ IRR٨٥٩٬١٩٨ VEF

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الريال الإيراني

vef
VEF
irr
IRR
١ VEF٠٫٠١١٦٣٨٨ IRR
٥ VEF٠٫٠٥٨١٩٣٨ IRR
١٠ VEF٠٫١١٦٣٨٨ IRR
٢٥ VEF٠٫٢٩٠٩٦٩ IRR
٥٠ VEF٠٫٥٨١٩٣٨ IRR
١٠٠ VEF١٫١٦٣٨٨ IRR
٥٠٠ VEF٥٫٨١٩٣٨ IRR
١٬٠٠٠ VEF١١٫٦٣٨٨ IRR
٥٬٠٠٠ VEF٥٨٫١٩٣٨ IRR
١٠٬٠٠٠ VEF١١٦٫٣٨٨ IRR

مخطط IRR إلى VEF

1 IRR = ٠ VEF

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٧٫٧٧٣٨٧٫٧٧٣
منخفض
٨٥٫٧٩٤٨٥٫١٤٩
المتوسط
٨٦٫٢٧٣٨٦٫٥٦٥
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
vef

VEF - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.

More البوليفار الفنزويلي info

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