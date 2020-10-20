١ IRR إلى VEB

١ الريال الإيراني =
٨٥٬٩٤٣٫٨٠٧ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠١١٦٣٥٥ IRR
VEB استُبدِلَت بـ VEF
محوّل العملات مِن XE
١ الريال الإيراني =
٨٥٬٩٤٣٫٨٠٧ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠١١٦٣٥٥ IRR
VEB استُبدِلَت بـ VEF
IRR
VEB
|١ IRR
|٨٥٬٩٤٣٫٨ VEB
|٥ IRR
|٤٢٩٬٧١٩ VEB
|١٠ IRR
|٨٥٩٬٤٣٨ VEB
|٢٥ IRR
|٢٬١٤٨٬٦٠٠ VEB
|٥٠ IRR
|٤٬٢٩٧٬١٩٠ VEB
|١٠٠ IRR
|٨٬٥٩٤٬٣٨٠ VEB
|٥٠٠ IRR
|٤٢٬٩٧١٬٩٠٠ VEB
|١٬٠٠٠ IRR
|٨٥٬٩٤٣٬٨٠٠ VEB
|٥٬٠٠٠ IRR
|٤٢٩٬٧١٩٬٠٠٠ VEB
|١٠٬٠٠٠ IRR
|٨٥٩٬٤٣٨٬٠٠٠ VEB
1 IRR = ٠ VEB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٨٧٫٧٧٣
|٨٧٫٧٧٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٨٥٫٧٩٤
|٨٥٫١٤٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٨٦٫٢٧٣
|٨٦٫٥٦٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٥٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.More الريال الإيراني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
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