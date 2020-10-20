١ IRR إلى VAL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٤٢٣٤٥٣٣٣ Vatican City Lira

1 VAL = ٢٣٫٦١٥٤ IRR

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Vatican City Lira

irr
IRR
val
VAL
١ IRR٠٫٠٤٢٣٤٥٣ VAL
٥ IRR٠٫٢١١٧٢٧ VAL
١٠ IRR٠٫٤٢٣٤٥٣ VAL
٢٥ IRR١٫٠٥٨٦٣ VAL
٥٠ IRR٢٫١١٧٢٧ VAL
١٠٠ IRR٤٫٢٣٤٥٣ VAL
٥٠٠ IRR٢١٫١٧٢٧ VAL
١٬٠٠٠ IRR٤٢٫٣٤٥٣ VAL
٥٬٠٠٠ IRR٢١١٫٧٢٧ VAL
١٠٬٠٠٠ IRR٤٢٣٫٤٥٣ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى الريال الإيراني

val
VAL
irr
IRR
١ VAL٢٣٫٦١٥٤ IRR
٥ VAL١١٨٫٠٧٧ IRR
١٠ VAL٢٣٦٫١٥٤ IRR
٢٥ VAL٥٩٠٫٣٨٤ IRR
٥٠ VAL١٬١٨٠٫٧٧ IRR
١٠٠ VAL٢٬٣٦١٫٥٤ IRR
٥٠٠ VAL١١٬٨٠٧٫٧ IRR
١٬٠٠٠ VAL٢٣٬٦١٥٫٤ IRR
٥٬٠٠٠ VAL١١٨٬٠٧٧ IRR
١٠٬٠٠٠ VAL٢٣٦٬١٥٤ IRR

مخطط IRR إلى VAL

1 IRR = ٠ VAL

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٢٢٥٩٠٫٠٠٠٠٢٢٤٩٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٢٠٢٧٠٫٠٠٠٠٢٢٠٩٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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