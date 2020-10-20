١ IRR إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٢٩٥٨٣٣٩٥ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ٣٫٣٨٠٢٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى السوم الأوزباكستاني

irr
IRR
uzs
UZS
١ IRR٠٫٢٩٥٨٣٤ UZS
٥ IRR١٫٤٧٩١٧ UZS
١٠ IRR٢٫٩٥٨٣٤ UZS
٢٥ IRR٧٫٣٩٥٨٥ UZS
٥٠ IRR١٤٫٧٩١٧ UZS
١٠٠ IRR٢٩٫٥٨٣٤ UZS
٥٠٠ IRR١٤٧٫٩١٧ UZS
١٬٠٠٠ IRR٢٩٥٫٨٣٤ UZS
٥٬٠٠٠ IRR١٬٤٧٩٫١٧ UZS
١٠٬٠٠٠ IRR٢٬٩٥٨٫٣٤ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى الريال الإيراني

uzs
UZS
irr
IRR
١ UZS٣٫٣٨٠٢٧ IRR
٥ UZS١٦٫٩٠١٤ IRR
١٠ UZS٣٣٫٨٠٢٧ IRR
٢٥ UZS٨٤٫٥٠٦٩ IRR
٥٠ UZS١٦٩٫٠١٤ IRR
١٠٠ UZS٣٣٨٫٠٢٧ IRR
٥٠٠ UZS١٬٦٩٠٫١٤ IRR
١٬٠٠٠ UZS٣٬٣٨٠٫٢٧ IRR
٥٬٠٠٠ UZS١٦٬٩٠١٫٤ IRR
١٠٬٠٠٠ UZS٣٣٬٨٠٢٫٧ IRR

مخطط IRR إلى UZS

1 IRR = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٠١١٠٠٫٣٠٤٧١
منخفض
٠٫٢٩٦٠٠٠٫٢٩٦٠٠
المتوسط
٠٫٢٩٨٨٧٠٫٣٠٠٩٤
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

More السوم الأوزباكستاني info

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