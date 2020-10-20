١ IRR إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٩٥١١٠٣٨٨ بيزو أورجواي

1 UYU = ١٬٠٥١٫٤١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٩:٤٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى بيزو أورجواي

irr
IRR
uyu
UYU
١ IRR٠٫٠٠٠٩٥١١٠٤ UYU
٥ IRR٠٫٠٠٤٧٥٥٥٢ UYU
١٠ IRR٠٫٠٠٩٥١١٠٤ UYU
٢٥ IRR٠٫٠٢٣٧٧٧٦ UYU
٥٠ IRR٠٫٠٤٧٥٥٥٢ UYU
١٠٠ IRR٠٫٠٩٥١١٠٤ UYU
٥٠٠ IRR٠٫٤٧٥٥٥٢ UYU
١٬٠٠٠ IRR٠٫٩٥١١٠٤ UYU
٥٬٠٠٠ IRR٤٫٧٥٥٥٢ UYU
١٠٬٠٠٠ IRR٩٫٥١١٠٤ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى الريال الإيراني

uyu
UYU
irr
IRR
١ UYU١٬٠٥١٫٤١ IRR
٥ UYU٥٬٢٥٧٫٠٥ IRR
١٠ UYU١٠٬٥١٤٫١ IRR
٢٥ UYU٢٦٬٢٨٥٫٢ IRR
٥٠ UYU٥٢٬٥٧٠٫٥ IRR
١٠٠ UYU١٠٥٬١٤١ IRR
٥٠٠ UYU٥٢٥٬٧٠٥ IRR
١٬٠٠٠ UYU١٬٠٥١٬٤١٠ IRR
٥٬٠٠٠ UYU٥٬٢٥٧٬٠٥٠ IRR
١٠٬٠٠٠ UYU١٠٬٥١٤٬١٠٠ IRR

مخطط IRR إلى UYU

1 IRR = ٠ UYU

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٩٥١٩٢٠٫٠٠٠٩٥١٩٢
منخفض
٠٫٠٠٠٩١٠٨٤٠٫٠٠٠٨٩٥٨٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٩٢٩٩٩٠٫٠٠٠٩٢١٥٩
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

More بيزو أورجواي info

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