١ IRR إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٢٧٨١٠٧٧٠٤٢ Uniswap

1 UNI = ٣٥٩٬٥٧٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال الإيراني إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Uniswap

irr
IRR
uni
UNI
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٢٧٨١٠٨ UNI
٥ IRR٠٫٠٠٠٠١٣٩٠٥٤ UNI
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٢٧٨١٠٨ UNI
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٦٩٥٢٦٩ UNI
٥٠ IRR٠٫٠٠٠١٣٩٠٥٤ UNI
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٢٧٨١٠٨ UNI
٥٠٠ IRR٠٫٠٠١٣٩٠٥٤ UNI
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٢٧٨١٠٨ UNI
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠١٣٩٠٥٤ UNI
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٢٧٨١٠٨ UNI

حوِّل Uniswap إلى الريال الإيراني

uni
UNI
irr
IRR
١ UNI٣٥٩٬٥٧٣ IRR
٥ UNI١٬٧٩٧٬٨٦٠ IRR
١٠ UNI٣٬٥٩٥٬٧٣٠ IRR
٢٥ UNI٨٬٩٨٩٬٣٢٠ IRR
٥٠ UNI١٧٬٩٧٨٬٦٠٠ IRR
١٠٠ UNI٣٥٬٩٥٧٬٣٠٠ IRR
٥٠٠ UNI١٧٩٬٧٨٦٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ UNI٣٥٩٬٥٧٣٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ UNI١٬٧٩٧٬٨٦٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ UNI٣٬٥٩٥٬٧٣٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى UNI

1 IRR = ٠ UNI

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٢٦٨٧٢٠٫٠٠٠٠٠٣٥٢٦٥
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠١٩٨٢١٠٫٠٠٠٠٠١٩٨٢١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٢٣٩٨٤٠٫٠٠٠٠٠٢٧٠٧٢
التقلب
٦٫٥٧٪؜٦٫٠٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

More Uniswap info

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