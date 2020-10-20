١ IRR إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٨٧٠١٦٠١٤ الشلن الأوغندي

1 UGX = ١١٫٤٩٢١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الشلن الأوغندي

irr
IRR
ugx
UGX
١ IRR٠٫٠٨٧٠١٦ UGX
٥ IRR٠٫٤٣٥٠٨ UGX
١٠ IRR٠٫٨٧٠١٦ UGX
٢٥ IRR٢٫١٧٥٤ UGX
٥٠ IRR٤٫٣٥٠٨ UGX
١٠٠ IRR٨٫٧٠١٦ UGX
٥٠٠ IRR٤٣٫٥٠٨ UGX
١٬٠٠٠ IRR٨٧٫٠١٦ UGX
٥٬٠٠٠ IRR٤٣٥٫٠٨ UGX
١٠٬٠٠٠ IRR٨٧٠٫١٦ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى الريال الإيراني

ugx
UGX
irr
IRR
١ UGX١١٫٤٩٢١ IRR
٥ UGX٥٧٫٤٦٠٧ IRR
١٠ UGX١١٤٫٩٢١ IRR
٢٥ UGX٢٨٧٫٣٠٣ IRR
٥٠ UGX٥٧٤٫٦٠٧ IRR
١٠٠ UGX١٬١٤٩٫٢١ IRR
٥٠٠ UGX٥٬٧٤٦٫٠٧ IRR
١٬٠٠٠ UGX١١٬٤٩٢٫١ IRR
٥٬٠٠٠ UGX٥٧٬٤٦٠٫٧ IRR
١٠٬٠٠٠ UGX١١٤٬٩٢١ IRR

مخطط IRR إلى UGX

1 IRR = ٠ UGX

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٠٤٢٤٠٫٠٩١٦٠٠
منخفض
٠٫٠٨٧٤٦٨٠٫٠٨٧٤٦٨
المتوسط
٠٫٠٨٨٨٠٢٠٫٠٩٠٠٠٠
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

More الشلن الأوغندي info

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